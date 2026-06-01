Il laterale dell'Inter ha registrato il massimo numero di occasioni create in Serie A, cancellando la delusione in Champions League. Durante la stagione, ha mostrato una crescita significativa rispetto agli anni precedenti, diventando il giocatore più pericoloso della sua squadra. I dati evidenziano un aumento delle assist e delle occasioni create rispetto alla passata stagione. La sua performance si distingue come una delle migliori tra i difensori del campionato.

di Lorenzo Vezzaro Il laterale nerazzurro Dimarco cancella la delusione di Monaco con numeri pazzeschi: re assoluto delle occasioni create in Serie A. Tra le Inter news più liete di quest’anno c’è la stagione da incorniciare di Federico Dimarco, conclusa sul tetto d’Italia con il premio di MVP del campionato. Federico Dimarco si è preso definitivamente l’ Inter e l’intera Serie A, mettendo in fila la bellezza di 18 assist e 7 reti complessive. Numeri straordinari che testimoniano l’enorme rendimento del giocatore. Il laterale mancino ha cancellato con un colpo di spugna la delusione vissuta dodici mesi fa a Monaco di Baviera, ritrovando una condizione psicofisica straripante anche grazie al meticoloso lavoro svolto sotto la guida del tecnico Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Un super Dimarco da MVP della Serie A: l’analisi di una stagione da record con Chivu

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