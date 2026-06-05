Digitalizzazione aziende agricole Bene solo il 10%

Meglio in ufficio che in campo. Il 91% delle aziende agricole toscane – tra cui anche quelle con sede in provincia di Prato – ha un livello di maturità digitale base, solo una su 10 si è spinta oltre la fatturazione elettronica e l’ecommerce. AI, sicurezza informatica, droni così come il monitoraggio delle colture sono un orizzonte lontano per gran parte delle aziende agricole della Toscana: è lo spaccato fornito dal primo censimento di Coldiretti per lanciare il progetto " Terra e Digitalizzazione: il quaderno di campagna nell’era AI" che si è tenuto a Firenze. I dati, che si basano su un campione di 400 imprese agricole, la metà under 40, hanno restituito un quadro in linea con il nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Digitizing Dirt: Benjamin Eymère of Soilonic Explains Why Tokenized Soil Is the Next Asset Class

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