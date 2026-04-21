Il Consiglio comunale di Quiliano ha deciso di avviare un ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio per contestare la recente classificazione territoriale decisa dal Governo. La richiesta riguarda la tutela dello status di comune montano, che secondo l'amministrazione locale rischia di essere compromesso dalla nuova definizione. La decisione coinvolge 61 aziende agricole presenti nel territorio comunale, che potrebbero essere interessate dalle conseguenze di questa modifica.

Il Consiglio comunale di Quiliano ha ufficializzato la battaglia legale per difendere il proprio status di comune montano, notificando al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio un ricorso contro la nuova classificazione dei territori decisa dal Governo. La decisione, che vede l’amministrazione locale schierata contro i nuovi criteri definiti nel decreto del 18 febbraio 2026, punta a proteggere un tessuto economico e sociale che rischia di essere cancellato da una riforma giudicata discriminatoria. Tutto ha avuto inizio con la deliberazione numero 4 del 10 marzo 2026, approvata all’unanimità dai gruppi consiliari Progetto Comune e Futura Quiliano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quiliano sfida il Governo: ricorso per salvare 61 aziende agricole

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