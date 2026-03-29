In Italia, la crisi idrica si sta consolidando come una problematica permanente, influenzando profondamente il settore agricolo del Sud. Secondo le ultime rilevazioni, il 97% delle aziende agricole in quella regione si trova in condizioni di difficoltà a causa della scarsità di risorse idriche disponibili. La situazione sta portando a cambiamenti nelle pratiche e nelle produzioni agricole locali.

La crisi idrica in Italia non è più un’emergenza episodica, ma una condizione strutturale che sta ridefinendo equilibri economici, sociali e ambientali. A confermarlo è il report Istat pubblicato a marzo 2026, che fotografa un Paese sempre più vulnerabile alla scarsità di risorse idriche, con impatti soprattutto nel Mezzogiorno. I numeri della crisi idrica in Italia. Dai dati, quello che emerge è che a essere sotto pressione è in primis il settore agricolo. Nel 2024 oltre il 90% delle aziende segnala difficoltà di irrigazione, ma nel Sud questa quota raggiunge il 97,5% e sfiora il 99% nelle Isole. Infatti, oltre il 70% delle aziende agricole italiane che dichiarano problemi irrigui si concentra nel Mezzogiorno: nel Sud si concentra il 41,7% delle aziende in difficoltà;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Crisi idrica: al Sud il 97% delle aziende agricole è in difficoltà

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