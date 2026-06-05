Differenziata nel Vesuviano un solo comune al 98% e troppi fermi sotto il 50%

Nel Vesuviano, un comune raggiunge il 98% di raccolta differenziata, mentre altri sono sotto il 50%. La situazione varia notevolmente tra i diversi territori della zona. La differenziata è molto alta in alcuni comuni, mentre in altri il livello di raccolta rimane ancora basso. La distribuzione dei dati evidenzia disparità tra le comunità della stessa area. La situazione complessiva mostra un quadro di progressi e criticità nel sistema di gestione dei rifiuti.

La fascia vesuviana rimanda una fotografia in chiaroscuro relativa alla raccolta differenziata: comuni che sfiorano il 100% e altri che restano sotto il 50%. È quanto emerge dall’analisi di Let's Do It! Italy APS e dal Polo della Sostenibilità Ambientale di San Sebastiano al Vesuvio, che ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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