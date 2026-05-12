Pompei Legends Padel Cup | i campioni del calcio nel Comune Vesuviano
A Pompei si avvicina la Pompei Legends Padel Cup, un evento che si terrà in piazza Schettini venerdì 15 e sabato 16 maggio. La manifestazione vedrà protagonisti campioni del calcio, presenti per partecipare a incontri e iniziative legate allo sport. L’evento si svolge in un contesto pubblico, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo valori di inclusione sociale attraverso il padel. Sono previste diverse attività durante le due giornate, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.
Conto alla rovescia per la Pompei Legends Padel Cup, due giorni di eventi in calendario a Pompei in piazza Schettini venerdì 15 e sabato 16 maggio per celebrare sport, cultura e inclusione sociale in uno dei luoghi più iconici al mondo. Promossa dal Comune di Pompei con la collaborazione della Football Service, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio pompeiano attraverso un format esclusivo e innovativo in grado di coinvolgere protagonisti del panorama sportivo nazionale: l’evento vedrà infatti la partecipazione di legends del calcio italiano impegnate in un torneo di padel, insieme a momenti istituzionali, attività sportive e mediatiche, iniziative di inclusione sociale e di promozione del territorio.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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