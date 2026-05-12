Pompei Legends Padel Cup | i campioni del calcio nel Comune Vesuviano

A Pompei si avvicina la Pompei Legends Padel Cup, un evento che si terrà in piazza Schettini venerdì 15 e sabato 16 maggio. La manifestazione vedrà protagonisti campioni del calcio, presenti per partecipare a incontri e iniziative legate allo sport. L’evento si svolge in un contesto pubblico, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo valori di inclusione sociale attraverso il padel. Sono previste diverse attività durante le due giornate, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

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