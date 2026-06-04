Cento ettari di pannelli nel cuore rurale del Salento | I Comuni non restino fermi

Un ricorso al Tar è stato presentato contro il progetto di impianto agrivoltaico di 100 ettari nel Salento, nel Comune di Corigliano d’Otranto. La richiesta mira a bloccare l’avvio dell’impianto, che prevede l’installazione di pannelli solari in un’area rurale. La decisione segue le opposizioni di alcuni residenti e associazioni locali. Il progetto coinvolge diverse parti interessate e si trova ancora in fase di valutazione.

CORIGLIANO D’OTRANTO – Un ricorso al Tar come doveroso tentativo di fermare il progetto di impianto agrivoltaico “Corigliano 43.8” che prevede una produzione da 54,40 megawatt su circa 72 ettari in località Appidè, agro di Corigliano d’Otranto.La richiesta di aprire un fronte davanti alla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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