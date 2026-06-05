Difesa e industria | il programma SAFE rilancia l’economia locale

Il programma SAFE è stato annunciato per rilanciare l’economia locale, con un focus su creazione di posti di lavoro e investimenti. A Castellammare si prevede un aumento delle opportunità occupazionali grazie ai fondi europei destinati a sostenere specifici settori industriali. Questi fondi saranno indirizzati principalmente a industrie legate alla produzione e all’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di rafforzare l’industria nazionale.

Come influirà il fondo SAFE sui posti di lavoro a Castellammare? Quali settori industriali italiani beneficeranno direttamente dei nuovi fondi europei? Perché gli investimenti nella difesa possono stabilizzare le piccole imprese locali? Cosa garantisce il programma SAFE alla coesione sociale dei territori??? In Breve Programma SAFE approvato dal Consiglio dell'Unione Europea nel maggio 2025 Cantiere Fincantieri a Castellammare di Stabia impiega 1.300 lavoratori diretti e indo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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