Made in Reggio | nasce il brand che rilancia l’economia locale

A Palazzo Campanella è stato presentato il nuovo brand Made in Reggio, ideato da Valentini e Cirillo con l’obiettivo di promuovere l’economia locale. L’iniziativa, promossa da Francesco Cannizzaro, si concentra sulla valorizzazione del polo industriale Hitachi, coinvolgendo aziende e produttori della zona. La presentazione ha visto la partecipazione di diverse figure del settore e si inserisce nel tentativo di rilanciare l’identità produttiva della città.

? Cosa sapere Valentini e Cirillo lanciano il brand Made in Reggio a Palazzo Campanella.. L'iniziativa di Francesco Cannizzaro punta a valorizzare il polo industriale Hitachi.. A Palazzo Campanella, il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo ha ricevuto il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini per dare il via ufficiale al progetto Made in Reggio, un’iniziativa promossa dal deputato Francesco Cannizzaro. L’incontro tra le istituzioni locali e il Governo si è concentrato sul rilancio dell’identità economica della zona. Salvatore Cirillo ha sottolineato come la visita di Valentini rappresenti un segnale di attenzione fondamentale per una realtà che possiede grandi potenzialità sia produttive che imprenditoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Made in Reggio: nasce il brand che rilancia l’economia locale Notizie correlate Reggio 2026: la rete invisibile che guida l’economia localeLa cronaca di Reggio Emilia, nel pomeriggio del 25 marzo 2026, registra un fenomeno digitale invisibile ma pervasivo: una rete complessa di fornitori... Lancio del brand "Made in Reggio" a Palazzo Campanella: Cirillo incontra il viceministro ValentiniUna giornata all’insegna del rilancio economico e dell’identità territoriale quella vissuta a Reggio Calabria, dove istituzioni locali e Governo si... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Lancio del brand Made in Reggio a Palazzo Campanella: Cirillo incontra il viceministro Valentini; Reggio fa squadra, nasce la filiera della meccanica metropolitana; I Circoli di Scandiano sul grande schermo; Dalla Formula 1 alle autostrade: ecco il superasfalto made in Sud. Fashion in Flair XIX Edizione mostra mercato dell’artigianato Made in Italy - alto artigianato, moda, arte, food, eventi - 1,2,3 Maggio 2026 – Real Collegio, Lucca La primavera di Fashion in Flair torna al Real Collegio di Lucca con la XIX edizione. N - facebook.com facebook Regicidio Made in Usa. La violenza politica e il suo retroterra americano x.com