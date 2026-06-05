Difesa della costa ecco il via libera della Regione per il ripascimento e il dragaggio di Rio Martino
La Regione Lazio ha autorizzato il ripascimento e il dragaggio di Rio Martino, interventi di difesa della costa nei Comuni di Latina e Sabaudia. L'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata per queste operazioni, che riguardano il rafforzamento dell’arenile. Nessuna altra informazione sulle tempistiche o sulle modalità degli interventi è stata comunicata.
“La Regione Lazio ha rilasciato l'Autorizzazione paesaggistica per gli interventi di difesa dell'arenile costiero nei Comuni di Latina e Sabaudia". Lo ha annunciato l'assessore alla Marina del Comune di Latina Gianluca Di Cocco, sottolineando che questo è l'ultimo e più importante passaggio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Enzo Cuomo - Costa del Vesuvio, in Giunta il via libera al Masterplan (24.04.26)
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