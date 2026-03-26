La Regione avvia un' azione di ripascimento e difesa costiera alla laguna del Mort

La Regione Veneto ha dato il via a un intervento di ripascimento e difesa costiera nella zona antistante alla laguna del Mort, situata nel territorio di Eraclea. L’operazione è condotta dal Genio civile di Venezia e prevede lavori di manutenzione lungo la linea costiera. L’obiettivo è rafforzare la protezione delle aree costiere contro l’erosione e il degrado.

La Regione Veneto, attraverso il Genio civile di Venezia, avvia un importante intervento di manutenzione e difesa costiera nel tratto antistante alla laguna del Mort, nel territorio di Eraclea. L'azione - volta a rafforzare il litorale e migliorare la circolazione delle acque - prevede il ripascimento manutentivo delle prime due celle a est della bocca a mare, attraverso il riutilizzo di circa 30mila metri cubi di sabbia proveniente dalla stessa canaletta del Mort e da una cella marittima in prossimità della foce. Saranno inoltre eseguiti interventi di ripristino delle strutture di difesa costiera e il consolidamento del pennello foraneo di sinistra. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - La Regione avvia un'azione di ripascimento e difesa costiera alla laguna del Mort Articoli correlati "Difesa del Punto nascite". La lettera alla RegioneIl sindaco di Montepulciano ha preso carta e penna e ha scritto al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all’assessora alla Sanità Monia... Difesa costiera, Versace: "Consegnati i lavori per la messa in sicurezza del litorale a Pellaro"Parte ufficialmente l’operazione di rafforzamento e tutela della costa di Pellaro: la Città Metropolitana ha consegnato alla ditta aggiudicataria i... Una selezione di notizie su Regione avvia Temi più discussi: La Regione propone l'istituzione di una nuova Riserva naturale nel Comune di Montescudo-Monte Colombo in provincia di Rimini; Calendario venatorio, la Regione Umbria avvia l'iter per il 2026-2027: proposta al vaglio di Commissione e Ispra; Sulle piste del Fvg 56 mila sciatori in più: la Regione pensa di aumentare i prezzi degli skipass giornalieri; Dopo vent’anni la Regione avvia la revisione del PPR. Gara per il trasporto pubblico locale su gomma, la Regione avvia la 'road map'(ANSA) - ANCONA, 20 MAR - L'avvio del percorso che porterà alla nuova gara europea per l'affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (Tpl) su gomma, è stato al centro di un incontro in Region ... msn.com Caso Keu, la Regione avvia indaginiSi parte dal terremoto Keu su traffico illecito di rifiuti e corruzione nel distretto del Cuoio. Qui, nel cuore dell’eccellenza toscana della conceria, secondo l’inchiesta della procura antimafia di ... lanazione.it Sanità siciliana, al via la selezione dei nuovi manager: “Conta solo la competenza” La Regione Siciliana avvia il percorso per il rinnovamento della governance sanitaria. È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale regionale l’avviso pubblico per la revisione dell - facebook.com facebook Gara per il trasporto pubblico locale su gomma, la Regione avvia la 'road map'. Incontro assessore Baldelli, uffici e sindacati. "Insieme per una sfida da un miliardo" #ANSA x.com