Un uomo di 40 anni è stato aggredito a calci e pugni da alcuni uomini di origine magrebina a Porto San Giorgio mentre cercava di difendere sua figlia da molestie. L’aggressione è avvenuta in strada, con i aggressori che hanno colpito il padre senza apparente motivo. Nel frattempo, a Cagliari, un uomo di origine algerina si è masturbato più volte in pubblico e ha minacciato carabinieri e medici con insulti.

Per fortuna esistono ancora i padri di una volta. Quelli che, quando c’è un problema, non si voltano altrove e lo affrontano con determinazione. Anche a costo di sfidare il branco di maranza che gli stava importunando la figlia. È successo a Porto San Giorgio, in provincia Fermo, il 2 giugno, di fronte alla stazione. Alcuni nordafricani avevano preso di mira sua figlia. L’avevano importunata più volte. Ed è a questo punto che è intervenuto il padre. È andato in stazione e li ha affrontati. Ha detto loro parole semplici, ma chiare: «Dovete lasciarla in pace». Per tutta risposta i quattro magrebini hanno cominciato ad alzare il tono della voce e a spintonarlo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Difende la figlia dai maranza molesti e viene massacrato a calci e pugni

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Come difendersi dai maranza

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