Difende una ragazzina dal branco di maranza e viene accoltellato | finisce in ospedale

Un giovane è stato ferito da un coltello mentre cercava di intervenire a favore di una ragazzina coinvolta in una lite tra alcuni giovani. La vicenda è avvenuta in un’area pubblica, dove il ragazzo ha cercato di proteggere la ragazza da un gruppo di giovani. Dopo l’aggressione, è stato portato in ospedale con una ferita da arma da taglio. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Non è rimasto in disparte, quando ha capito che quella lite tra un gruppo di giovani e una ragazza avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di più grave è intervenuto in difesa della giovanissima. Loro non si sono fermati, anzi. Lo hanno aggredito.Un uomo di 42 anni è stato accoltellato in via.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Difende una ragazza dal fidanzato, viene accoltellato e portato d'urgenza in ospedale Leggi anche: Aggredito e accoltellato dal branco in strada: finisce in ospedale Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mi ha toccata, la rivelazione all’amica di una 13enne; Leggenda Conegliano. Ragazze predestinate che realizzano sogni; ASIA/PAKISTAN - Il caso di Maria e i matrimoni forzati: la comunità cristiana chiede il rispetto delle leggi sulla protezione dei minori; La banda dell’hashish guida all’impazzata mentre trasporta 900 grammi di droga: tre arresti a Torino. Difende una ragazzina dal branco di maranza e viene accoltellato: finisce in ospedaleÈ successo in via privata Gabrio Casati a Cologno Monzese nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile. Ferito un 42enne ... milanotoday.it Difende una ragazza dal fidanzato, che lo accoltella. Grave un 35enne marocchinoE' successo a Serramazzoni, nell'appennino modenese. Il ferito, che ha perso molto sangue, è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Baggiovara. Indagano i carabinieri ... rainews.it Chi fa la differenza davvero Chi segna, chi difende, chi domina su entrambi i lati. I numeri parlano chiaro: queste sono le coppie più impattanti del turno 28 di campionato Powered by @teamkeys_analytics #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook Chi fa la differenza davvero Chi segna, chi difende, chi domina su entrambi i lati. I numeri parlano chiaro: queste sono le coppie più impattanti del turno 28 di campionato Powered by Teamkeys_analytics #TuttoUnAltroSport x.com