daniela guerrini uccisa a calci e pugni la figlia si costituisce parte civile

Notizia in breve

Un uomo rischia l’ergastolo dopo aver ucciso con calci e pugni la madre. La figlia della vittima si è costituita parte civile nel procedimento. L’episodio è avvenuto ieri, e il fratello della vittima è sotto accusa per aver inflitto le violenze fatali. La donna è deceduta a causa delle percosse. La figlia ha deciso di partecipare attivamente al processo.