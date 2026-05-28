Daniela Guerrini uccisa a calci e pugni La figlia si costituisce parte civile
Un uomo rischia l’ergastolo dopo aver ucciso con calci e pugni la madre. La figlia della vittima si è costituita parte civile nel procedimento. L’episodio è avvenuto ieri, e il fratello della vittima è sotto accusa per aver inflitto le violenze fatali. La donna è deceduta a causa delle percosse. La figlia ha deciso di partecipare attivamente al processo.
Suo fratello rischia la condanna all’ergastolo per avere ucciso di botte la loro madre. Ieri Ottavia, trentenne, si è presentata come parte civile al processo davanti alla Corte di Assise di Monza che vede Gianrico Dario Ricci, 37enne di Cinisello Balsamo imputato di omicidio volontario aggravato dallo stato di parentela con la vittima, Daniela Guerrini, 69 anni, picchiata dal figlio nel loro appartamento in via XXV Aprile. Ex insegnante in pensione, Daniela Guerrini è morta per emorragia cerebrale dopo il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale MultiMedica di Sesto San Giovanni, che aveva evidenziato anche altre emorragie interne. Erano... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Una lite, poi i colpi ripetuti, almeno 12, inflitti soprattutto alla testa e anche sulle scale. Cambia la scena dell'omicidio di Garlasco e cambia l'autore del delitto di Chiara Poggi, uccisa con un'arma che resta sconosciuta la mattina del 13 agosto del 2007. E' qua facebook