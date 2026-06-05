Dietro le quinte di 4 Ristoranti con il regista lucchese Roberto Conti

Da lanazione.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il regista lucchese Roberto Conti ha spiegato cosa avviene dietro le quinte del programma “4 Ristoranti”. Durante le riprese, si gestiscono le interazioni tra i ristoratori e si coordinano le scene, spesso in ambienti pubblici o ristoranti attivi. Viene anche registrato il feedback dei partecipanti e gestite eventuali imprevisti. Le riprese si svolgono in diverse location, con attenzione alla qualità delle immagini e del suono, per garantire un prodotto finale coerente con il formato del programma.

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Cosa succede davvero dietro le telecamere di un programma di successo come “ 4 Ristoranti ” di Alessandro Borghese? A svelarlo è “ Fuori Norma ”, il nuovo format firmato dal regista e produttore musicale lucchese Roberto Conti, che nella sua prima puntata porta gli spettatori dietro le quinte della tappa lucchese del celebre show di Sky. Protagonisti dell’episodio sono i quattro ristoratori che si sono sfidati nella puntata ambientata a Lucca: Chiara Menozzi dell’Osteria La Dritta (vincitrice della sfida), Francesco Lunardi della Stella Polare, Nicola della Corte dei Limoni e Mariantonietta Virgilio dell’Antica Osteria già dal 1650. Davanti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

dietro le quinte di 4 ristoranti con il regista lucchese roberto conti
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