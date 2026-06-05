Dietro le quinte di 4 Ristoranti con il regista lucchese Roberto Conti
Il regista lucchese Roberto Conti ha spiegato cosa avviene dietro le quinte del programma “4 Ristoranti”. Durante le riprese, si gestiscono le interazioni tra i ristoratori e si coordinano le scene, spesso in ambienti pubblici o ristoranti attivi. Viene anche registrato il feedback dei partecipanti e gestite eventuali imprevisti. Le riprese si svolgono in diverse location, con attenzione alla qualità delle immagini e del suono, per garantire un prodotto finale coerente con il formato del programma.
Cosa succede davvero dietro le telecamere di un programma di successo come “ 4 Ristoranti ” di Alessandro Borghese? A svelarlo è “ Fuori Norma ”, il nuovo format firmato dal regista e produttore musicale lucchese Roberto Conti, che nella sua prima puntata porta gli spettatori dietro le quinte della tappa lucchese del celebre show di Sky. Protagonisti dell’episodio sono i quattro ristoratori che si sono sfidati nella puntata ambientata a Lucca: Chiara Menozzi dell’Osteria La Dritta (vincitrice della sfida), Francesco Lunardi della Stella Polare, Nicola della Corte dei Limoni e Mariantonietta Virgilio dell’Antica Osteria già dal 1650. Davanti... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Ti Uccideranno: dietro le quinte del film con i fratelli Muschietti e il regista Kirill Sokolov
Leggi anche: Spider-Man: Brand New Day, azione mozzafiato nel nuovo dietro le quinte: Tom Holland e il regista svelano i segreti del set
Si parla di: Dietro le quinte di 4 Ristoranti con il regista lucchese Roberto Conti; Lega, Zaia prepara la resa dei conti per mandare a casa Salvini. Il capitano rischia il game over - L'indiscreto.