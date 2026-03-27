L'intervista al regista e ai produttori di Ti Uccideranno, il folle horror al cinema che porta su schermo una sanguinosa rappresentazione della lotta di classe. Dietro un film coraggioso che funziona, di solito, c'è un regista folle con una visione ben precisa e un team produttivo che crede fermamente nel progetto. È questo il caso di Ti Uccideranno (They Will Kill You), l'opera di Kirill Sokolov alla sua prima produzione hollywoodiana grazie ad Andy e Barbara Muschietti (le menti dietro gli ultimissimi film di IT e la serie Welcome to Derry), che hanno scelto questo progetto come apripista per la loro nuova etichetta, Nocturna. Una pellicola ferocemente sopra le righe, che utilizza violenza e fiumi di sangue per raccontare lo sfruttamento della classe lavoratrice in . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ti Uccideranno: dietro le quinte del film con i fratelli Muschietti e il regista Kirill Sokolov

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