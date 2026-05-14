Spider-Man | Brand New Day azione mozzafiato nel nuovo dietro le quinte | Tom Holland e il regista svelano i segreti del set
Il nuovo capitolo dell’arrampicamuri più famoso del mondo si mostra in tutta la sua dinamicità. Sony Pictures ha rilasciato un poster inedito di Spider-Man: Brand New Day, accompagnato da una spettacolare featurette ufficiale che ci porta direttamente nel cuore della produzione, rivelando come vengono realizzate le scene d’azione più complesse. Il video mostra Tom Holland impegnato in una serie di acrobazie fisiche che promettono di alzare l’asticella del franchise. La nuova featurette si concentra sulla componente spettacolare del film, mostrando il minuzioso lavoro di preparazione atletica svolto da Tom Holland e dal team di coordinatori degli stunt. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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Nuova occhiata agli sticker di Spider-Man: Brand New Day facebook
Spider-Man: Brand New Day - Nuovo poster e featurette dietro le quinte #Notizie #DestinDanielCretton #MarvelStudios #SadieSink #Sony #SpiderManBrandNewDay #TomHolland #Zendaya lospaziobianco.it/spider-man-bra… x.com
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