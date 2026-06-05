Dieci progetti per innovare imprese e istituzioni | gli studenti protagonisti del cambiamento

Cinquantuno studenti hanno lavorato in dieci progetti per innovare imprese e istituzioni, dedicando dieci settimane di attività. Durante il percorso, hanno collaborato con aziende, enti pubblici e organizzazioni locali, presentando soluzioni concrete. Le iniziative sono state sviluppate attraverso incontri e confronti diretti con i rappresentanti delle realtà coinvolte, portando avanti proposte pratiche per il cambiamento.

Dieci progetti reali, oltre cinquanta studenti coinvolti, dieci settimane di lavoro e un confronto diretto con imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del territorio. Si è conclusa nell’Aula Magna del dipartimento Gec della Lumsa a Palermo l’edizione 2026 del corso di Management. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Governo e diffusione dell'AI, la sostenibilità digitale e soluzione per innovare le imprese - s07e31

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