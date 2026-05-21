FOTO Innovazione sostenibilità e imprenditorialità | gli studenti del Liceo Galilei protagonisti del cambiamento

Il 19 maggio 2026 è stata una giornata intensa per gli studenti del Liceo Galilei, coinvolti in un evento dedicato a innovazione, sostenibilità e imprenditorialità. Durante l’intera giornata, gli studenti hanno partecipato a varie attività, presentando progetti e idee legate a temi di attualità e futuro. Sono stati organizzati workshop, dibattiti e momenti di confronto con esperti del settore, che hanno contribuito a far emergere le proposte e le capacità dei giovani coinvolti.

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Tempo di lettura: 2 minuti Una giornata intensa e ricca di idee quella del 19 maggio 2026, che ha visto gli studenti del Liceo Galilei protagonisti tra il Progetto SUD – “Scuole Unite per il Domani” e le Competizioni Territoriali di Impresa in Azione 2026, promosse da Junior Achievement Italia presso l’Auditorium Sant’Agostino dell’Università degli Studi del Sannio. Nell’ambito del Progetto SUD – Sfida NextGen, gli studenti delle classi IIE e IID si sono confrontati con le sfide legate alla riqualificazione delle aree fluviali dei fiumi Sabato e Calore, immaginando soluzioni innovative per una Benevento più sicura, sostenibile e vicina alla propria identità naturale e culturale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Innovazione, sostenibilità e imprenditorialità: gli studenti del Liceo Galilei protagonisti del cambiamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Intervista presso la Caronte & Tourist di Messina Sullo stesso argomento Ecomuseo della Martesana. Sostenibilità e bellezza con gli studenti del liceoL’Ecomuseo fra i banchi dei licei Curie, ponte scuola-cultura per rilanciare il territorio. “Antigone” in scena a Larissa, studenti del De Sanctis-Galilei protagonisti al Festival Nostos«Portare i nostri studenti a recitare nei luoghi in cui il teatro è nato – sottolinea la Dirigente Scolastica, Prof.