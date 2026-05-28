Legalità e memoria gli studenti protagonisti del progetto tra scuole e istituzioni

Gli studenti hanno partecipato a un progetto che coinvolge scuole e istituzioni, incentrato su legalità e memoria. Durante le attività, si sono confrontati su temi legati al rispetto delle regole e alla tutela della dignità umana. Il progetto mira a promuovere la crescita civile tra i giovani, attraverso incontri e laboratori dedicati alla storia e ai valori fondamentali della convivenza.

La scuola come luogo di crescita civile, confronto e costruzione di una cultura fondata sul rispetto delle regole e della dignità umana. È questo il messaggio emerso dall’evento conclusivo del progetto “Insieme per la cultura della legalità”, ospitato lo scorso 22 maggio al Liceo Linguistico. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Palermo Città della Legalità: la cerimonia finale del progetto al Teatro Biondo - TELE ONE Reportage

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