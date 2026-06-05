Durante la notte, un diavolo della Tasmania di nome “Mary” è fuggito da un parco faunistico sulla Gold Coast. La fuga ha portato all’attivazione di una caccia per ritrovarla. Sul luogo sono intervenuti i responsabili del parco e le autorità locali, che stanno cercando di catturare l’animale. È stato diffuso anche un video che mostra il momento della fuga.

È scattata una vera e propria caccia a un diavolo della Tasmania fuggito da un parco faunistico della Gold Coast, in Australia. L’animale, una femmina di nome Mary, è riuscito a scappare il 2 giugno da un’area di quarantena del Paradise Country, nello stato del Queensland, facendo perdere le proprie tracce poco dopo la fuga. Le ultime immagini disponibili arrivano dalle telecamere di sorveglianza del parco, che l’hanno ripresa mentre si muoveva da sola in una zona esterna della struttura nelle ore notturne, intorno alle 4 del mattino, prima di scomparire nel nulla. Da quel momento sono scattate le ricerche da parte dei guardiaparco e delle squadre specializzate nella fauna selvatica, supportate anche da droni con visione termica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Diavolo della Tasmania fugge di notte dal parco: scatta la caccia alla femmina “Mary” – IL VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Looney Tunes | Classic Tasmanian Devil Moments Compilation | Warner Classics

Notizie e thread social correlati

Tutti cercano Mary sulla Gold coast australiana: la fuga di un diavolo della Tasmania dalla quarantenaUn diavolo della Tasmania in quarantena è fuggito dal parco zoologico Paradise Country sulla Gold Coast australiana.

Dramma nella notte di Pasquetta: investe un 27enne e fugge, è caccia al “pirata” della stradaNella notte di Pasquetta, un giovane di 27 anni è stato investito e successivamente si è allontanato dal luogo dell’incidente.

Temi più discussi: L’astuto diavolo della Tasmania fugge dallo zoo, sfugge ai rapitori e inizia una vita in fuga; Una guardia di sicurezza cinquantenne viene colpita con una balestra nel campus dell’Università del Surrey mentre un ex studente saudita, 21 anni, viene arrestato con l’accusa di tentato omicidio; Verme carnivoro trovato in Texas, vitello infetto rilevato vicino al confine.

Australia, tutti a caccia di Mary: la fuga del diavolo della Tasmania ripresa dalle telecamereÈ caccia a un diavolo della Tasmania fuggito da un parco faunistico della Gold Coast, nel Queensland. Il marsupiale, una femmina di nome Mary, martedì 2 giugno è riuscito a evadere dal recinto di un'a ... repubblica.it

Tutti cercano Mary sulla Gold coast australiana: la fuga di un diavolo della Tasmania dalla quarantenaUn esemplare in quarantena di diavolo della Tasmania è riuscito a fuggire dal parco zoologico Paradise Country. Le ultime immagini riprese da una telecamera mostrano il marsupiale carnivoro mentre si ... msn.com