Tutti cercano Mary sulla Gold coast australiana | la fuga di un diavolo della Tasmania dalla quarantena

Notizia in breve

Un diavolo della Tasmania in quarantena è fuggito dal parco zoologico Paradise Country sulla Gold Coast australiana. L’animale, che si trovava sotto sorveglianza, è riuscito a scappare dalla struttura, ma non ci sono ancora dettagli sulle modalità della fuga o sulla sua ubicazione attuale. Le autorità stanno cercando di rintracciarlo, mentre il parco ha avviato le procedure di sicurezza e monitoraggio. La fuga ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini e visitatori della zona.