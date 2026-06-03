Tutti cercano Mary sulla Gold coast australiana | la fuga di un diavolo della Tasmania dalla quarantena
Un diavolo della Tasmania in quarantena è fuggito dal parco zoologico Paradise Country sulla Gold Coast australiana. L’animale, che si trovava sotto sorveglianza, è riuscito a scappare dalla struttura, ma non ci sono ancora dettagli sulle modalità della fuga o sulla sua ubicazione attuale. Le autorità stanno cercando di rintracciarlo, mentre il parco ha avviato le procedure di sicurezza e monitoraggio. La fuga ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini e visitatori della zona.
Un esemplare in quarantena di diavolo della Tasmania è riuscito a fuggire dal parco zoologico Paradise Country. Le ultime immagini riprese da una telecamera mostrano il marsupiale carnivoro mentre si aggira in una zona deserta alle 4 del mattino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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