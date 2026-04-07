Dramma nella notte di Pasquetta | investe un 27enne e fugge è caccia al pirata della strada

Da lecceprima.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di Pasquetta, un giovane di 27 anni è stato investito e successivamente si è allontanato dal luogo dell’incidente. L’incidente è avvenuto in una zona di passaggio pubblico, e la persona coinvolta si è dileguata immediatamente dopo l’impatto. La Polizia sta conducendo le indagini per individuare il responsabile e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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