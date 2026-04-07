Dramma nella notte di Pasquetta | investe un 27enne e fugge è caccia al pirata della strada

Nella notte di Pasquetta, un giovane di 27 anni è stato investito e successivamente si è allontanato dal luogo dell’incidente. L’incidente è avvenuto in una zona di passaggio pubblico, e la persona coinvolta si è dileguata immediatamente dopo l’impatto. La Polizia sta conducendo le indagini per individuare il responsabile e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’incidente presso la nota località Ciolo. Il giovane, residente nella zona, è ricoverato a Lecce con gravi lesioni e un'emorragia. I carabinieri di Tricase sulle tracce del fuggitivo GAGLIANO DEL CAPO – Una serata di festa che si trasforma in tragedia, macchiata dal gesto vile di chi ha travolto un ragazzo per poi dileguarsi nell’oscurità. È caccia all’uomo lungo il litorale del Capo di Leuca dopo il grave incidente avvenuto nel corso della notte trascorsa, durante i festeggiamenti di Pasquetta, nella suggestiva località Ciolo, sul litorale di Gagliano del Capo, fra le mete turistiche più note del Salento. Secondo una prima... 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Spirano, investe un pedone e fugge: è caccia al pirata della strada Auto investe e uccide una 29enne finlandese a Reggio Calabria e fugge, caccia al pirata della stradaLa ragazza stava attraversando la strada quando è stata centrata dall'auto a Reggio Calabria, il pirata della strada è fuggito senza prestare... Temi più discussi: Dramma nella notte: addio al presidente della Pro Loco; Dramma nella notte a Condrò, donna precipita dal secondo piano di un’abitazione. In gravi condizioni al Policlinico di Messina; Investito e ucciso da un'auto mentre tornava a casa a piedi: Mattia Rizzetti muore a 16 anni, l'investitore è un 19enne; Lo voglio: la volontà di Dio che dona vita. Dramma nella notte di Pasquetta: investe un 27enne e fugge, è caccia al pirata della stradaL’incidente presso la nota località Ciolo. Il giovane, residente nella zona, è ricoverato a Lecce con gravi lesioni e un'emorragia. I carabinieri di Tricase sulle tracce del fuggitivo ... lecceprima.it Fano, 21enne accoltella genitori e il fratellino di 10 anni nella notteLa quiete della notte di Pasquetta è stata squarciata da un orrore indicibile in via 12 Settembre a Fano, dove un dramma familiare ha sfiorato la tragedia ... thesocialpost.it Una prova di forza che si è trasformata in un dramma ieri pomeriggio a Prada, nel territorio di Brenzone sul Garda. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di ventenni avrebbe sfidato la potenza di due auto in una sorta di "tiro alla fune". La corda non ha rett - facebook.com facebook Incidente sull’A21, emerge la dinamica del dramma: niente da fare per il bambino torinese di 8 anni x.com