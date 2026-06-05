L’avvocato Catello Di Capua, nominato referente campano di Futuro Nazionale, ha precedenti giudiziari. Fu condannato e successivamente riabilitato per favoreggiamento a un avvocato che minacciò un giornalista in aula. Il comunicato ufficiale sulla nomina è stato diffuso giovedì mattina.

Il comunicato che ne ufficializza la nomina è stato diffuso giovedì mattina: l’avvocato Catello Di Capua è stato eletto referente campano di Futuro Nazionale. Ha ottenuto 105 voti nell’assemblea regionale, Carmine Angelino si è fermato a 28, l’ex presidente della commissione regionale anticamorra Carmela Rescigno a 15. L’elezione è avvenuta in vista della prossima assemblea costituente nazionale del partito del generale Vannacci, prevista per il 12 e 13 giugno. Ma l’investitura del penalista originario di Agerola fa discutere: Di Capua in passato ha difeso numerosi pentiti del clan dei Casalesi tra cui Carmine Schiavone, cugino di Francesco detto ‘Sandokan’, e nel 2014 divenne definitiva in Cassazione una sua condanna a due anni per favoreggiamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Di Capua referente di Vannacci in Campania: fu condannato (e riabilitato) per favoreggiamento all’avvocato che minacciò Saviano in aula

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