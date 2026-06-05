Dopo un’annata considerata eccezionale, un atleta ha annunciato di voler resettare tutto e ripartire da zero a livello mentale. La dichiarazione è stata rilasciata dopo aver concluso la stagione, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui prossimi passi. La frase evidenzia un desiderio di rinnovamento e di affrontare il futuro con una nuova prospettiva.

"Dopo un’annata del genere, eccezionale sotto tutti i punti di vista, c’è un solo modo per guardare avanti: resettare tutto e ripartire da zero, a livello mentale. Obiettivo per la prossima stagione? La salvezza, innanzitutto, per poi alzare l’asticella progressivamente. Esattamente come abbiamo fatto quest’anno". E’ mister Luigi Ambrosio, nocchiero dello Jolo in quella che è stata la miglior stagione della società a livello di prima squadra, a parlare. Se lo scorso anno il tecnico era riuscito a vincere i playoff di Prima Categoria regalando al club la Promozione per la prima volta, in quella che sta per concludersi ha guidato il gruppo al secondo posto nel girone A, con la vittoria del campionato da neopromossi mancata di un solo punto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Determinazion e impegno. Lo Jolo di Ambrosio è così

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Jolo, Lupetti diventa il ’secondo’ di Ambrosio

Lo Jolo non si ferma. Ok anche gli junioresLo Jolo continua a muoversi con energia e determinazione, confermando il buon momento anche tra gli juniores.

Determinazion e impegno. Lo Jolo di Ambrosio è cosìDopo un’annata del genere, eccezionale sotto tutti i punti di vista, c’è un solo modo per guardare avanti: resettare tutto e ripartire da zero, a livello mentale. Obiettivo per la prossima stagione? lanazione.it

Lo Jolo guarda avanti e difende il secondo postoSiamo arrivati quasi alla fine della stagione dopo aver raggiunto traguardi che non ci saremmo mai aspettati. Eravamo partiti da una salvezza tranquilla, poi abbiamo progressivamente spostato più in ... lanazione.it