Lo Jolo continua a muoversi con energia e determinazione, confermando il buon momento anche tra gli juniores. I giovani atleti viaggiano con entusiasmo e un’atmosfera positiva, mentre i risultati ottenuti finora sono stati riconosciuti come meritatamente conquistati, come dimostrato dai numeri. La squadra non si ferma e guarda avanti con fiducia.

"Siamo viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, vedo un bel clima. Non abbiamo nulla da perdere: tutto quel che abbiamo ottenuto fin qui è stato ampiamente meritato, lo dicono i numeri. E vogliamo continuare così". Angelo Lo Iacono, giocatore e dirigente dello Jolo, ha così commentato il momento sempre più magico che la prima squadra sta vivendo. La vittoria conquistata domenica scorsa contro il Ponte Buggianese al Fantaccini ha spalancato ufficialmente agli uomini di mister Luigi Ambrosio le porte dei playoff: un anno fa, di questi tempi, lo Jolo lottava per gli spareggi-promozione di Prima Categoria, e tra non molto si giocherà il salto in Eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo Jolo non si ferma. Ok anche gli juniores

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