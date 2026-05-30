Jolo Lupetti diventa il ’secondo’ di Ambrosio

Da lanazione.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex-allenatore in seconda dello Jolo, Lupetti, sarà il nuovo vice di Ambrosio. Giacomo Perna ha lasciato ufficialmente la società e guiderà il Montemurlo.

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Giacomo Perna ha salutato ufficialmente la società: l’ormai ex-allenatore in seconda dello Jolo guiderà il Montemurlo. Il suo posto, accanto a mister Luigi Ambrosio sarà preso a quanto pare da Marco Lupetti, che passa dal campo alla panchina. Il club è reduce dalla miglior stagione della propria storia a livello di prima squadra, con il secondo posto nel girone A di Promozione da neopromossi e la vittoria del campionato (così come il salto diretto in Eccellenza) mancato di un solo punto. Tra non molto sarà il mercato a reclamare attenzione, ma non si prospettano rivoluzioni: la dirigenza interverrà sicuramente sul reparto arretrato, considerando che in uscita ci sono i due portieri Lorenzo Cuorvo e Gabriele Giusti (e che, nel caso, andranno ovviamente sostituiti). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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