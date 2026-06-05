Detenzione inumana nel carcere Di Lorenzo? La Cassazione respinge il ricorso | Disagi tollerabili
La Cassazione ha respinto il ricorso di un detenuto contro il rigetto del tribunale di sorveglianza di Palermo riguardo alle condizioni di detenzione nel carcere di Agrigento. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che i disagi lamentati sono tollerabili. La decisione si riferisce a presunte condizioni di detenzione inumane, senza ulteriori dettagli sulle condizioni specifiche.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza di Palermo aveva respinto il reclamo per presunte condizioni di detenzione inumana nel carcere di Agrigento.Il detenuto aveva denunciato mancanza di spazio nella cella. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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