Detenzione inumana nel carcere Di Lorenzo? La Cassazione respinge il ricorso | Disagi tollerabili

Notizia in breve

La Cassazione ha respinto il ricorso di un detenuto contro il rigetto del tribunale di sorveglianza di Palermo riguardo alle condizioni di detenzione nel carcere di Agrigento. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che i disagi lamentati sono tollerabili. La decisione si riferisce a presunte condizioni di detenzione inumane, senza ulteriori dettagli sulle condizioni specifiche.