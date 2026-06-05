Detenzione inumana nel carcere di Agrigento? La Cassazione respinge il ricorso | Disagi tollerabili
La Cassazione ha respinto il ricorso di un detenuto che contestava le condizioni di detenzione in un carcere siciliano. Il tribunale di sorveglianza di Palermo aveva già respinto il reclamo, sostenendo che i disagi riscontrati erano tollerabili. La decisione riguarda le presunte condizioni di detenzione ritenute inumane, ma la Corte Suprema ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dal detenuto.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza di Palermo aveva respinto il reclamo per presunte condizioni di detenzione inumana nel carcere di Agrigento.Il detenuto aveva denunciato mancanza di spazio nella cella. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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