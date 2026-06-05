Detenzione inumana nel carcere di Agrigento? La Cassazione respinge il ricorso | Disagi tollerabili

Notizia in breve

La Cassazione ha respinto il ricorso di un detenuto che contestava le condizioni di detenzione in un carcere siciliano. Il tribunale di sorveglianza di Palermo aveva già respinto il reclamo, sostenendo che i disagi riscontrati erano tollerabili. La decisione riguarda le presunte condizioni di detenzione ritenute inumane, ma la Corte Suprema ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dal detenuto.