41 bis confermato per Pasquale Galdieri | la Cassazione respinge il ricorso

La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato da Pasquale Galdieri, conosciuto come "o milord", contro il decreto di proroga del regime di 41 bis firmato dal ministro Carlo Nordio.Il provvedimento conferma il carcere duro per l’esponente del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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