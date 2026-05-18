Complesso edilizio sequestrato per lottizzazione abusiva a Castellabate | la Cassazione respinge il ricorso
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo di 45 anni coinvolto in un procedimento per lottizzazione abusiva a Castellabate. La decisione ha confermato il sequestro preventivo di un complesso edilizio composto da dieci fabbricati. L’immobile si trova in un’area agricola soggetta a vincolo, e la vicenda riguarda un’ipotesi di costruzione senza autorizzazione. La pronuncia della Cassazione si basa sulla valutazione della validità del ricorso presentato dall’indagato.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un 45enne di Agropoli indagato per lottizzazione abusiva nel comune di Castellabate, confermando il sequestro preventivo di un intero complesso edilizio di dieci fabbricati realizzato in un'area agricola vincolata ricadente nel. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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