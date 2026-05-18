Complesso edilizio sequestrato per lottizzazione abusiva a Castellabate | la Cassazione respinge il ricorso

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo di 45 anni coinvolto in un procedimento per lottizzazione abusiva a Castellabate. La decisione ha confermato il sequestro preventivo di un complesso edilizio composto da dieci fabbricati. L’immobile si trova in un’area agricola soggetta a vincolo, e la vicenda riguarda un’ipotesi di costruzione senza autorizzazione. La pronuncia della Cassazione si basa sulla valutazione della validità del ricorso presentato dall’indagato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui