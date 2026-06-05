dentro la tratta delle braccia

La strada statale 106 ’Jonica’ si estende per circa 500 chilometri lungo la costa, attraversando diverse località. In questo tratto, un incidente ha coinvolto più veicoli, causando il blocco temporaneo del traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e deviare il flusso di veicoli. La strada rimane chiusa in alcune parti mentre vengono effettuate le operazioni di soccorso.

dell’inviato Lorenzo Moroni CORIGLIANO (Cosenza) La strada statale 106 ’Jonica’ è lunga poco meno di 500 chilometri. Una lingua di asfalto che parte da Reggio Calabria, arriva a Taranto e lambisce il mare allacciando un cordone unico tra Calabria, Basilicata e Puglia. Ed è qui che sfreccia anonima, ma sotto gli occhi di tutti, la ’tratta delle braccia’. La chiamano così da queste parti: manovalanza a bassissimo costo. Migliaia di lavoratori fantasma caricati sui minivan e portati nei campi. Come i quattro di Amendolara bruciati vivi nella stazione di servizio. "Questo episodio di estrema violenza – ragiona Giuseppe Lavia, segretario generale dell’Usr Cisl Calabria – è stato preceduto da altri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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