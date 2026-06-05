Dentro la complessità del benessere | prospettive neuroscientifiche e psicologiche

Uno studio analizza i fattori che influenzano il benessere, esaminando i circuiti neurali della ricompensa e le dinamiche interpersonali. Viene approfondito come i processi biologici e le interpretazioni psicologiche contribuiscano alle esperienze di felicità ed eudaimonia. La ricerca si concentra sulle relazioni tra le strutture cerebrali coinvolte nella percezione del piacere e le modalità con cui gli aspetti sociali modellano il senso di soddisfazione personale.

?Dai circuiti neurali della ricompensa alle dinamiche interpersonali: i determinanti biologici e costruttivisti dell’esperienza edonica ed eudaimonica..? A cura di Manila Scararamella?La felicità costituisce una delle esperienze più universali e, paradossalmente, più complesse da definire da un punto di vista scientifico. Lungi dall’essere un costrutto statico o una condizione omeostatica permanente, il benessere si configura come un processo dinamico ed emergente, derivante dall’interazione bidirezionale tra sistemi neurobiologici, processi cognitivi, stimoli ambientali e matrici relazionali.?L’elusività della felicità risiede nella sua. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Cap. 18 – Neuroscienze cognitive | Psicologia Biologica

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