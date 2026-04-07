A Milano, al Teatro San Fedele, si è svolto l’evento Retail Reloaded, organizzato da Compendium, che ha visto la partecipazione di oltre 300 top manager del settore retail. L'iniziativa si è concentrata sull'analisi delle sfide legate alla gestione dei dati e alla loro trasformazione in decisioni strategiche. Durante l'incontro sono stati discussi vari aspetti legati alla complessità del settore e alle nuove tendenze di mercato.

In un contesto segnato da un andamento dei consumi che registra una stabilizzazione ancora fragile - meno 0,7% a valore nel mese di febbraio 2026 vs febbraio 2025 secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui Consumi Confimprese-Jakala - l’attenzione alla pressione sui margini diventa centrale. Dinanzi all’evoluzione dei consumi e all’aumento dei costi operativi, il comparto deve imporsi una riflessione e accelerare verso modelli decisionali in tempo reale, dove finanza, persone e tecnologia operano come un sistema unico con l’obiettivo di intercettare la marginalità laddove meno la si attende. Un tema chiave, questo, del confronto, moderato da Giuseppe De Bellis, Direttore Editoriale Sky TG24, e che ha visto protagonisti 18 leader del settore, che hanno delineato le nuove strategie per affrontare mercati sempre più sfidanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La complessità del Retail e l'importanza di trasformare il dato in decisione

Tifosi al settimo cielo. "Tre punti di grande importanza. Stillitano ha dato la giusta carica»"Siamo strafelici della vittoria, sono tre punti che fanno morale, il giusto premio ai 250 tifosi presenti a Cesena che ci hanno creduto sempre.

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