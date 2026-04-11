Seoul dentro la spa segreta che trasforma il benessere in un rituale imperiale

Nel cuore di Seoul si trova una spa nascosta, un luogo che trasforma il rito del benessere in un’esperienza regale. Si affaccia sul vivace quartiere di Hongdae, famoso per la sua atmosfera giovane e artistica. Qui, tra luci soffuse e ambienti curati, si può immaginare l’imperatrice della dinastia Joseon dedicarsi alla cura di sé, in un contesto che unisce tradizione e intimità. Un angolo di tranquillità nel caos metropolitano.

Mettete il caos di Hongdae, il quartiere dei giovani universitari per eccellenza, e un’imperatrice della dinastia Joseon intenta nel silenzio delle sue stanze a prendersi cura di se stessa. Due immagini che sembrano inconciliabili, quasi opposte, e che invece a Seoul convivono con una naturalezza sorprendente, perché è proprio nella loro sovrapposizione che si gioca una parte fondamentale della grammatica contemporanea della Corea: quella capacità, ormai sistemica, di trasformare la tradizione in un linguaggio vivo, presente, perfino competitivo su scala globale. È da qui che bisogna partire per capire cosa sia davvero THE SEOL:HA, una spa... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Seoul, dentro la spa segreta che trasforma il benessere in un rituale imperiale BTS a Seoul, dentro la piazza: Gwanghwamun si ferma. È da qui che ricomincia il K-popA Seoul, nel cuore simbolico della Corea, davanti a quel palazzo che da secoli osserva il passaggio della storia tra dinastie, crisi e rinascite, i... Il benessere urbano d'eccellenza: Terme De Montel Milano premiate Best Urban Spa agli Italian Spa Awards 2026Milano, 20 febbraio 2026 - Terme De Montel Milano si aggiudica il prestigioso riconoscimento Best Urban SPA nell'ambito della XV edizione degli...