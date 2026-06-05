Una passeggera in partenza per il Marocco è stata scoperta con 60 mila euro non dichiarati nascosti dentro un pupazzo di Winnie the Pooh. Gli agenti della Guardia di Finanza hanno individuato il denaro durante i controlli prima dell’imbarco. La donna è stata denunciata per aver tentato di portare contanti senza dichiararli alle autorità doganali.

Roma, 5 giugno 2026 - Si stava imbarcando per il Marocco con 60 mila euro nascosti dentro un innocente pupazzo di peluche di Winnie the Pooh, ma è stata scoperta da accorti agenti della Guardia di Finanza e denunciata. La passeggera, oltre al sequestro della quota prevista dalla legge, ha anche lasciato negli uffici della finanza anche altri 25 mila euro, trattenuti per gli accertamenti sulla provenienza del denaro. Questo è stato uno dei controlli dei finanzieri di Genova e il personale dell'Ufficio delle dogane (Adm) Reparto viaggiatori di ponte Andrea Doria, a una nave in partenza per il Marocco, controlli che hanno portato alla fine a trovare oltre 107 mila euro in contanti non dichiarati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dentro al peluche di Winnie the Pooh c’erano nascosti 60mila euro non dichiarati. Nei guai una passeggera in partenza per il Marocco

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How seeet are the Disney Winnie the Pooh and Selfridges plushies

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