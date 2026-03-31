Winnie The Pooh compie gli anni e Panini lo celebra con una rivista speciale

Winnie The Pooh festeggia un compleanno importante e Panini Comics ha deciso di pubblicare un'edizione speciale della rivista dedicata all'orsetto. La pubblicazione contiene immagini e storie che ripercorrono la sua avventura e il suo legame con il mondo dei fumetti. La rivista sarà disponibile nelle edicole e nelle librerie a partire dalla data di uscita annunciata.

L’orsetto più amato di sempre e sempre goloso di miele compie un importante traguardo e Panini Comics ha deciso di celebrarlo un albo speciale in suo onore. Il 1926 segnò la prima apparizione dell’orsetto Winnie the Pooh, protagonista del libro di A. A. Milne che, da un secolo, incanta generazioni di lettrici e lettori con le sue avventure nel Bosco dei Cento Acri. Nell’anno di questo importante anniversario, Panini Magazines (Panini Comics) presenta la rivista ufficiale di Winnie The Pooh, disponibile in edicola e su Panini.it. Winnie The Pooh -©Panini Comics All’interno della rivista tantissime attività pensate per giocare e divertirsi insieme a Christopher Robin, Winnie e ai suoi amici: storie illustrate da leggere, indovinelli, pagine da colorare e fantastici poster. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Winnie The Pooh compie gli anni e Panini lo celebra con una rivista speciale Articoli correlati Leggi anche: Winnie the Pooh compie 100 anni: perché un orsetto del 1926 piace ancora a tutti Winnie the Pooh compie 100 anni: tutte le novità Disney tra collezioni, libri e celebrazioniNel 2026 Disney celebra i 100 anni di Winnie the Pooh con una campagna globale, nuove collezioni, collaborazioni internazionali e tante novità... Aggiornamenti e notizie su Winnie The Pooh compie gli anni e... Temi più discussi: Winnie the Pooh compie 100 anni: tutte le novità Disney tra collezioni, libri e celebrazioni; Winnie the Pooh compie 100 anni: le iniziative per celebrare l'orsacchiotto più famoso al mondo; L’Inferno Dentro: quando Dante incontra la Gen Z in un teen drama da brivido; Miley Cyrus, con Younger You è ancora l’era di Hannah Montana. Winnie the Pooh compie 100 anni: le iniziative per celebrare l'orsacchiotto più famoso al mondoDisney sta celebrando un anniversario che ha del magico: 100 anni di Winnie the Pooh. Il personaggio che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, creato da A.A. Milne, festegge ... msn.com Winnie the Pooh compie 100 anni: tutte le novità Disney tra collezioni, libri e celebrazioniNel 2026, Disney celebra un traguardo storico: i 100 anni di Winnie the Pooh, l'iconico orsetto nato dalla penna di A. A. Milne nel 1926. Un anniversario importante che sarà festeggiato per tutto l'an ... msn.com Pochette super carina con questa apina che vuole raggiungere il miele di Winnie The Pooh #pochette #passionericamopuntocroce - facebook.com facebook