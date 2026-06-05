Dengue Chikungunya e non solo | cosa sono le arbovirosi perché aumentano e cosa c’entra il clima

Da dilei.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le arbovirosi, tra cui dengue e chikungunya, sono virus trasmessi dalle zanzare. Durante questa stagione, anche se il caldo non è ancora arrivato, si registrano preoccupazioni per l’aumento di casi. Le temperature più elevate favoriscono la proliferazione delle zanzare e la diffusione dei virus. La presenza di acque stagnanti, spesso legata a fenomeni meteorologici, contribuisce alla crescita delle larve. I casi di infezione sono stati segnalati in più regioni, anche prima dell’arrivo del caldo intenso.

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La stagione del grande caldo non è ancora iniziata, se si eccettua l’ondata di qualche giorno fa. Ma già le arbovirosi preoccupano. Dall’inizio del 2026 a oggi, sono stati confermati 133 casi di Dengue, tutti associati a viaggi all’estero. L’anno record è stato il 2024 con oltre 700 casi a livello nazionale e il più grande focolaio mai registrato in Europa, identificato a Fano con 223 casi. Per la Chikungunya, invece, ad oggi, sono 13 i casi confermati, tutti importati. Il 2025 è stato un anno eccezionale per questa arbovirosi con 469 casi, contro i 17 dell’anno precedente, di cui 384 sono stati autoctoni da trasmissione locale, mentre solo 85 legati a viaggi all’estero. 🔗 Leggi su Dilei.it

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