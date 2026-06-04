Arbovirosi e clima più rischi Dengue a Chikungunya nell’Italia tropicale

Le zanzare portatrici di dengue e chikungunya stanno diventando più comuni nelle regioni italiane, a causa dei cambiamenti climatici che hanno reso il clima più caldo e umido. Le aree precedentemente poco soggette a queste malattie ora vedono un aumento di casi, con le zanzare che si moltiplicano più facilmente in ambienti urbani e rurali. La diffusione di questi insetti è in crescita, portando a un rischio maggiore di arbovirosi.

Maledette zanzare: i cambiamenti climatici che stanno tropicalizzando il clima italiano impattano sul rischio arbovirosi. Dal 1 gennaio a oggi sono stati 133 i casi registrati di Dengue, tutti associati a viaggi all’estero, e 13 quelli di Chikungunya, tutti d’importazione. Ma l’innalzamento delle temperature e l’estate anticipata aumenta la capacità di trasmissione delle malattie un tempo tropicali, favorendo la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di Dengue, Chikungunya e West Nile. Occhio alla temperatura. Per ogni grado di temperatura in più, nella fascia tra i 23 e i 32 gradi, sale di oltre il 20% in media la trasmissibilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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