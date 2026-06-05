Nel modenese, oltre dodicimila persone sono attualmente seguite per la demenza, con un aumento delle visite che si è raddoppiato in un anno. La condizione, riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e da Alzheimer Disease International come priorità mondiale di salute pubblica, coinvolge un numero crescente di individui. La diffusione della malattia si evidenzia anche attraverso l’incremento delle richieste di assistenza e visite specialistiche.

Definita dall’Organizzazione Mondiale della sanità e Alzheimer Disease International una 'priorità mondiale di salute pubblica', la demenza è una malattia cronica sempre più diffusa. In provincia di Modena sono circa 12.500 i pazienti attualmente seguiti dai Centri Disturbi Cognitivi e Demenze. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Quasi 250 accessi in un anno e più di cento persone seguite: i numeri del Centro AntidiscriminazioniNel 2025, il Centro Antidiscriminazioni Lgbti+ di Ravenna ha registrato quasi 250 accessi e ha seguito più di cento persone.

Dipendenze, oltre mille persone seguite a Latina: cresce il fenomeno tra i giovani?Nel corso della Giornata Regionale delle Dipendenze, svoltasi a Latina, è stato reso noto che nel 2025 più di mille persone sono state seguite dalla...

Si parla di: Demenza, oltre dodicimila persone seguite nel modenese. Visite raddoppiate in un anno.

Alzheimer, tra Parma e provincia oltre 6500 persone affette da demenzaParma in prima linea contro l’Alzheimer: dai trial su farmaci anti-tau alla diagnosi precoce e a reti multidisciplinari ... gazzettadiparma.it

Caffè e tè riducono il rischio di demenza? Lo studio che ha seguito 130mila persone per oltre 40 anniBere caffè o tè ogni giorno può avere un impatto sulla salute del cervello nel lungo periodo? È la domanda a cui ha cercato di rispondere un ampio studio osservazionale pubblicato su una delle più ... blitzquotidiano.it