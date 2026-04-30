Quasi 250 accessi in un anno e più di cento persone seguite | i numeri del Centro Antidiscriminazioni

Nel 2025, il Centro Antidiscriminazioni Lgbti+ di Ravenna ha registrato quasi 250 accessi e ha seguito più di cento persone. Il progetto, promosso da Arcigay Ravenna con il supporto di Arcigay Rimini e finanziato da Unar, ha visto aumentare le attività e i servizi offerti rispetto all’anno precedente. Questi dati sono stati comunicati dagli organizzatori, che hanno evidenziato un incremento nei numeri rispetto agli anni passati.

Al Centro Antidiscriminazioni Lgbti+ di Ravenna, nel 2025 crescono accessi, attività e servizi. È questo il bilancio positivo registrato dal progetto promosso da Arcigay Ravenna in collaborazione con Arcigay Rimini e realizzato con il contributo di Unar - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Centro per le famiglie, a Parma numeri scarsi: sei accessi ogni cento minori“Nel 2024, il Centro per le Famiglie di Parma ha registrato appena sei accessi ogni cento minori, contro il 20,87 della media regionale. Un anno del centro di riabilitazione dell'Istituto Gresner: oltre 6.000 accessi e una nuova palestraUn anno di attività e numeri in forte crescita per il centro di riabilitazione dell'istituto Fortunata Gresner, che nel 2025 ha registrato 6. Panoramica sull’argomento Nel 2025 il centro antidiscriminazioni sessuali ha aiutato 104 persone, numeri in crescitaNel corso del 2025 il centro antidiscriminazioni Lgbt di Ravenna, che offre supporto gratuito alle vittime di discriminazioni basate su orientamento ... ravennaedintorni.it Cresce l’attività del Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna: 504 contatti nel 2025. Aumentano accessi e serviziCrescono accessi, attività e servizi del Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna. È il quadro che emerge dal bilancio 2025 del progetto promosso da ... ravennanotizie.it