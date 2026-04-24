Dipendenze oltre mille persone seguite a Latina | cresce il fenomeno tra i giovani?
Nel corso della Giornata Regionale delle Dipendenze, svoltasi a Latina, è stato reso noto che nel 2025 più di mille persone sono state seguite dalla Asl pontina per problematiche legate alle dipendenze. L’evento si è concentrato sull’aumento dei casi tra i giovani e sulla crescita complessiva del fenomeno. Durante l’incontro sono stati presentati dati e numeri relativi alla situazione attuale nella provincia.
Più di mille persone seguite dalla Asl pontina in tema di dipendenze nel 2025: questo il dato emerso nel corso dell’incontro che c’è stato a Latina nell’ambito della Giornata Regionale delle Dipendenze, nata in attuazione della legge regionale n. 52025, che ne istituisce la celebrazione annuale.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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