Dipendenze oltre mille persone seguite a Latina | cresce il fenomeno tra i giovani?

Nel corso della Giornata Regionale delle Dipendenze, svoltasi a Latina, è stato reso noto che nel 2025 più di mille persone sono state seguite dalla Asl pontina per problematiche legate alle dipendenze. L’evento si è concentrato sull’aumento dei casi tra i giovani e sulla crescita complessiva del fenomeno. Durante l’incontro sono stati presentati dati e numeri relativi alla situazione attuale nella provincia.