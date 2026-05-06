Garlasco spuntata l’intercettazione choc a Sempio prima del delitto | parla di Chiara Poggi

Nuove intercettazioni emerse nelle indagini sul caso di Garlasco rivelano conversazioni di Sempio prima del delitto, in cui si parla di Chiara Poggi. Le registrazioni sono state acquisite durante le attività investigative in corso, portando alla luce dettagli inediti che potrebbero influenzare l’andamento del procedimento giudiziario. La discussione si inserisce in un contesto di approfondimento delle responsabilità e dei motivi alla base dell’evento criminale.

Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria, mentre le nuove indagini continuano ad aprire scenari che fino a pochi mesi fa sembravano impensabili. Dopo la riapertura del fascicolo da parte della Procura di Pavia e le nuove verifiche attorno alla figura di Andrea Sempio, ogni dettaglio emerso nelle ultime settimane sta assumendo un peso enorme. E proprio nelle ultime ore sarebbero spuntati elementi che rischiano di cambiare completamente la prospettiva investigativa. >> “Al Bano e Romina Power.”. I fatti finiscono in pubblico, la figlia Romina Jr. costretta a parlare: “È vero” L’attenzione...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco. Il filo che lega Marco Poggi ed Andrea Sempio. Omicidio Chiara Poggi.

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