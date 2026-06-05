Marco Poggi, fratello di Chiara, decide di rompere il silenzio e lo fa in un'intervista esclusiva firmata "Quarto Grado" per parlare per la prima volta in tv del delitto di Garlasco. "Su Marco tante nuvole e tante fake news. E lui racconterà il suo rapporto con Andrea Sempio, cosa è successo quel giorno e se era davvero in montagna", aveva dichiarato il conduttore della trasmissione Gianluigi Nuzzi, annunciando l'esclusiva attraverso un video-messaggio condiviso sul suo profilo social., In attesa dell'intervista integrale di Marco Poggi, in onda a "Quarto Grado" nel secondo appuntamento settimanale in onda venerdì 5 giugno, la trasmissione di Retequattro ha proposto una breve anticipazione, mostrando il volto del ragazzo 19 anni dopo il delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio a "Quarto Grado": l'anticipazione

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Delitto di Garlasco, il legame fra Sempio e Marco Poggi | Segreti - Ep.39

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Garlasco, Marco Poggi parla a Quarto Grado 19 anni dopo il delitto: Si è giocato sulla morte di ChiaraSi è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara. Chi indagava poteva smorzare alcune piste: Marco Poggi, il fratello di Chiara, dopo 19 anni parla in una intervista a Quarto Grado. fanpage.it

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