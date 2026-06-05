È stato firmato un accordo tra Leonardo Maria Del Vecchio e il fratellastro Rocco Basilico, segnando la fine di una fase di tensione. La pace tra i due è arrivata dopo un periodo di conflitto. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti dell’armistizio o sulle modalità del riassetto. La notizia è stata comunicata senza ulteriori specifiche sulle conseguenze o su eventuali sviluppi futuri.

Nel momento di massima tensione è scoppiata la pace tra Leonardo Maria Del Vecchio e il fratellastro Rocco Basilico. Sarebbe, infatti, stato raggiunto un accordo per mettere fine allo scontro sulla holding lussemburghese Delfin (che controlla il 32,4% di EssilorLuxottica oltre ad avere in mano le partecipazioni finanziarie in Mps, Generali e Unicredit,), rinunciando alle azioni giudiziarie annunciate. Nelle settimane passate Basilico, figlio di Nicoletta Zampillo (vedova del patron di Luxottica scomparso nel 2022, Leonardo Del Vecchio) e del banchiere Paolo Basilico (fondatore di Kairos), si era rivolto al Tribunale del Lussemburgo per bloccare il riassetto della cassaforte di famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Delfin, siglato l’armistizio sul riassetto

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