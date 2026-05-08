Delfin braccio di ferro sul riassetto Infondato il ricorso di Basilico

A Milano si svolge una disputa legale riguardo al riassetto della società Delfin. L’erede di una precedente gestione ha presentato un ricorso presso il Tribunale del Lussemburgo, cercando di fermare un’operazione di acquisto di partecipazioni da parte di un altro azionista. La questione riguarda l’assetto delle quote e la validità delle azioni intraprese, con il tribunale che ha già dichiarato infondata la richiesta di Basilico.

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Milano, 8 maggio 2026 – Braccio di ferro sul riassetto di Delfin. L’erede Rocco Basilico si rivolge al Tribunale del Lussemburgo nel tentativo di bloccare l’operazione avviata da Leonardo Maria Del Vecchio per l’acquisto di partecipazioni nella cassaforte di famiglia. La società, cioè, che oltre a essere il maggior azionista di EssilorLuxottica ha in mano le partecipazioni finanziarie in Mps, Generali e Unicredit. L’iniziativa di Basilico, però, non ferma i progetti di Leonardo Maria Del Vecchio, sostenuto dalla stessa Delfin. La società, in una nota, definisce il ricorso "infondato”, sostenendo che “non sia idoneo a incidere né sul trasferimento delle quote” a Leonardo Maria Del Vecchio “né sulle delibere regolarmente adottate”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Delfin, braccio di ferro sul riassetto. “Infondato il ricorso di Basilico” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Delfin, ricorso di Basilico contro il riassetto: scontro tra gli eredi Del VecchioRocco Basilico, uno degli eredi di Luxottica, contesta in Lussemburgo il trasferimento di quote da 10 miliardi a Leonardo Maria Del Vecchio. Delfin, ricorso al Lussemburgo: Basilico blocca il piano da 10 miliardi? Punti chiave Come può il quorum del 75% invalidare l'intero piano finanziario? Perché la nuova politica dei dividendi mette in crisi la liquidità?... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Delfin, perché le francesi Bnp Paribas e Crédit Agricole coccolano Del Vecchio jr?. Delfin, braccio di ferro sul riassetto. Infondato il ricorso di BasilicoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Riassetto Delfin, per il prestito da 11 miliardi i rischi saranno in capo a Lmdv. Cruciali le banche e i sociPer l’ok al finanziamento mancano solo alcuni passaggi tecnici. L’operazione dovrebbe prevedere un prestito ponte di 18-24 mesi e poi un finanziamento a lungo che preveda anche la restituzione del cap ... milanofinanza.it