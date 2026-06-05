In un allevamento con certificazione Dop sono state trovate carcasse di animali morti e scrofe visibilmente sofferenti. I controlli ufficiali non hanno impedito il degrado e la presenza di roditori che si aggirano tra il mangime e gli animali, creando potenziali rischi sanitari. La situazione ha portato alla luce problemi di gestione e di tutela degli animali all’interno dell’allevamento.

Come possono i controlli fallire in un allevamento certificato Dop? Quali rischi sanitari comportano i roditori tra il mangime e gli animali? Chi è responsabile della gestione delle carcasse nelle gabbie di parto? Cosa accadrà alla credibilità del marchio territoriale dopo queste riprese??? In Breve Infestazione da roditori e contaminazione mangimi nelle aree di stoccaggio a Treviso. Carcasse di piccoli suini e scrofe debilitate rinvenute nelle gabbie di parto. Rischio biologico e . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Degrado in un allevamento Dop: scoperte carcasse e scrofe sofferenti

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