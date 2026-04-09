I carabinieri forestali di Martina Franca e Mottola, insieme ai servizi veterinari della Asl, hanno effettuato controlli presso un allevamento bovino. Durante le verifiche, è stata riscontrata una discarica di liquami e carcasse. In seguito, è stato disposto il sequestro dell’area e la denuncia del titolare dell’allevamento per violazioni ambientali e sanitarie.

Tarantini Time Quotidiano Controlli dei Carabinieri forestali dei Nuclei di Martina Franca e Mottola, insieme ai Servizi veterinari della Asl, hanno portato alla denuncia del titolare di un allevamento bovino. Secondo quanto accertato, l’uomo avrebbe trasformato una depressione naturale, ampliata con scavi, in un’area destinata allo smaltimento illecito di liquami zootecnici, mescolati a rifiuti agricoli e carcasse di animali in decomposizione. Durante il sopralluogo, i militari hanno rilevato la presenza di concimaie sature e fuori controllo, con liquami che, per pendenza e percolazione, si disperdevano nei terreni circostanti formando accumuli maleodoranti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Discarica di liquami e carcasse in un allevamento, scatta il sequestro

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Manlio Cerroni, imprenditore imputato nel processo sul disastro ambientale della discarica di Malagrotta, è affetto da una perdita totale delle funzioni cognitive e non può "essere presente in giudizio". Ci eravamo occupati del caso qui bit.ly/ilsaccodiroma x.com