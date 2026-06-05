decine di denunce per pisa solidale con gaza e la flotilla

A Pisa sono state presentate decine di denunce contro persone coinvolte in iniziative di solidarietà con Gaza e la Flotilla. Le autorità hanno adottato provvedimenti giudiziari, innescati dai decreti sicurezza e da norme che regolano i conflitti sociali. Le denunce riguardano presunte violazioni di legge legate a queste attività di solidarietà. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sui dettagli specifici delle accuse.

La mannaia delle denunce e dei provvedimenti giudiziari, affilata dei decreti sicurezza e dalle norme che colpiscono i conflitti sociali, questa volte cade a Pisa. Sono 140 i capi di. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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