La Flotilla riparte verso Gaza | decine di barche con bandiere palestinesi pronte a salpare dalla Turchia – Video

La Global Sumud Flotilla si prepara a partire da Marmaris, nel sud-ovest della Turchia, con decine di barche che portano bandiere palestinesi. Le imbarcazioni sono ferme e pronte a salpare oggi, 14 maggio, con l’obiettivo di consegnare aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. La flotta, composta da diverse imbarcazioni, ha come destinazione finale la zona palestinese. L’operazione si svolge senza indicazioni di modifiche al momento, e le barche sono state preparate con attenzione per la partenza.

La Global Sumud Flotilla è pronta a ripartire verso Gaza. Le imbarcazioni sono ferme a Marmaris, nella Turchia sudoccidentale: con gli alberi pieni bandiere della Palestina salperanno oggi, 14 maggio, per portare aiuti umanitari alla Striscia. Come raccontato dall'inviato del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, è stata l'assemblea generale della Flotilla a decidere la nuova data per ripartire. Ecco le immagini della preparazione prima della ripartenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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